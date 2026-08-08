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Lionel Messi - Inter Miami 2026Getty
Muhammad Sharaf Eldeen

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Messi se prepara para a viagem mais difícil de sua vida

L. Messi
Inter Miami CF x Monterrey
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A morte ocorreu antes do amanhecer deste sábado, no horário da Argentina.

Lionel Messi se prepara para fazer a viagem mais difícil de sua vida, de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, até sua cidade natal, Rosário, na Argentina, para ficar ao lado de sua família e compartilhar com sua mãe Celia, seus irmãos e os demais familiares a dor da perda de seu pai Jorge Messi.

De acordo com o jornal argentino "Olé", a situação de Jorge Messi era crítica, e Leo sabia que o pior poderia acontecer a qualquer momento, por isso decidiu, após o fim da Copa do Mundo, ir a Rosário e permanecer com sua família, antes de retornar ao Inter Miami para dar continuidade à sua trajetória.

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Ele deveria disputar uma partida com sua equipe contra o Monterrey, do México, mas recebeu a notícia que não gostaria de ouvir sobre o falecimento de seu pai.

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Agora, Messi se prepara para viajar de Fort Lauderdale a Rosário a bordo de um avião particular, com previsão de chegar à noite, para estar ao lado de sua mãe Celia, seus irmãos e os demais familiares nestes momentos difíceis.

Jorge Messi foi um dos pilares mais importantes da vida de seu filho, pois permaneceu próximo a ele durante toda a sua carreira, além de ter cuidado de seus assuntos profissionais em fases importantes de sua jornada no futebol. Viveu ao lado dele na Espanha, quando era jogador do Barcelona, até a posterior transferência de Leo para o Paris Saint-Germain e, em seguida, para o Inter Miami.

Acompanhado de sua esposa Antonela, Messi se prepara para enfrentar um dos momentos mais difíceis de sua vida, amparado pelo amor de sua família e dos habitantes de sua cidade, e ao lado de sua mãe Celia, na despedida de seu pai, que sempre foi um apoio e um alicerce fundamental em sua vida, segundo o "Olé".

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