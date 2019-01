Messi retorna à Seleção Argentina em março

Craque argentino voltará a vestir a camisa do eu país no amistoso contra a Venezuela

Os argentinos receberam uma ótima notícia nesta quinta-feira (24). Segundo a Goal conseguiu apurar, o técnico Lionel Scaloni pretende convocar Messi para o amistoso do dia 22 de março contra a Venezuela. O chamado ainda não é oficial, mas, de acordo com fontes consultadas, o craque voltará a vestir a camisa albiceleste já focando no grande objetivo do ano: a Copa América no Brasil.

O treinador conta com Messi e já decidiu que chamará o jogador do Barcelona para disputar os próximos amistosos e o torneio, que segundo a Goal oube, o craque tem a intenção de disputar.

Até agora, Scaloni considerada que Messi precisava de um descanso depois da Copa do Mundo, onde sofreu junto com seus companheiros pela péssima campanha da equipe então comandada por Sampaoli.



(Foto: Getty Images)

Agora, Scaloni acredita que chegou a hora de começar a preparação total para a Copa América no Brasil e já decidiu chamar Messi na próxima convocação. De fato, fontes próximas à seleção, admitem que queriam organizar a próxima partida internacional na Europa para facilitar a presença de jogadores que atuem no Velho Continente.

Messi não será o único jogador de peso que será convocado. A Goal ainda apurou que Scaloni também chamará Di Maria, Aguero e Otamendi, que já esteve nos últimos amistosos de 2018. Exceto uma virada nos rumos, março será o mês de retorno do principal jogador da seleção.