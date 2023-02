Messi responde sobre possibilidade de jogar a Copa do Mundo de 2026

Em entrevista ao jornal Olé, o camisa 10 aproveitou para comentar sobre seu futuro na seleção argentina

Depois da conquista da Argentina na Copa do Mundo de 2022, no Qatar, o atacante Lionel Messi seguirá defendendo as cores da albiceleste por mais algum tempo, embora não tenha mais o Mundial de 2026 como principal meta em sua carreira.

Em entrevista ao jornal Olé, o camisa 10 relembrou a campanha vitoriosa com a Argentina há menos de dois meses e aproveitou pra comentar sobre seus futuro na equipe.

"Mais um pouco vou ficar. É preciso aproveitar isso, tem que aproveitar", respondeu o argentino quando questionado.

O camisa, porém, afirmou que acha complicado disputar a Copa do Mundo de 2026, no Estados Unidos, México e Canadá, já que teria 39 anos quando o torneio começar.

"Não sei, sempre disse que pela idade me parece que é muito difícil ele chegar. Adoro jogar futebol, adoro o que faço e enquanto estiver bem e me sentir em forma e continuar a gostar, vou fazê-lo. Mas parece muito até a próxima Copa do Mundo", disse.

Getty

"Eu também não estou antecipando nada. Mas é o que repito e vou repetir. Devido à idade e ao tempo, parece-me que é difícil. Mas depende de como minha carreira vai. Hoje vou fazer 36 anos, vou ver para onde vai minha carreira, o que vou fazer. E depende de muitas coisas."

Messi ainda afirmou que "não há menor finalização" para sua carreira do que vencer o Mundial, e que foi "uma loucura" ter conseguido o título aos 35 anos.

"Vendo a Copa ali, não tinha pensado naquela reação. Foi vê-la e ir, pois ela estava tão perto, veio de dentro de mim me aproximar dela, tocá-la, beijá-la. E foi uma emoção enorme poder dizer que aí está, a gente pode pegar, brincar. Saiu sem pensar porque não a tinha visto antes de subir. Foi de passagem que a vi."

O camisa 10 seguirá em ação com a camisa do Paris Saint-Germain, pelo menos até o fim desta temporada europeia, quando se encerra seu contrato na França.