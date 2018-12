Messi responde CR7 sobre desafio de enfrentá-lo na Itália

Gênio argentino também afirma ver com bons olhos e como algo saudável a rivalidade com o português

Dois dos melhores jogadores da história do futebol, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo protagonizaram uma rivalidade nunca antes vista na história do futebol na última década.

Cada um conquistou cinco Bolas de Ouro. Eles disputaram títulos e clássicos memoráveis com as camisas de Barcelona e Real Madrid, e o fato de estarem em gigantes e históricos rivais acirrou ainda mais a disputa, especialmente para os fãs.

Messi conquistou seis vezes La Liga e quatro vezes a Champions League, enquanto CR7 também levantou quatro vezes a UCL e venceu La Liga em duas oportunidades. Escolha dos editores Alisson no Liverpool, Felipe Anderson no West Ham. Brasileiros na lista de melhores contratações da Premier League

Conheça a história do antigo jogador do Manchester United que trabalha para tirar ex-atletas da depressão e da cadeia

Mourinho não entendeu o que é e o que representa o Manchester United

River Plate x D'Alessandro é o maior reencontro de uma Libertadores recheada pela "Lei do ex"

No entanto, depois de nove temporadas nos Blancos, o gajo decidiu se transferir para a Juventus, o que deu uma esfriada na rivalidade e nas comparações entre os craques.

Recentemente, porém, Cristiano Ronaldo desafiou Messi a se transferir para a Itália e enfrentá-lo na Serie A, e o argentino, que tem sido especulado na Internazionale, respondeu o português.

"Não preciso de nenhuma transferência. Estou no melhor time do mundo. Não preciso mudar de time ou de liga para ter novos objetivos. Estou na minha casa, no melhor clube do mundo e não tenho necessidade de mudar", disse Messi ao Marca.

O craque argentino, porém, também exaltou CR7 e a rivalidade com o gajo. "A época que vivemos juntos estando na mesma liga e tentando ganhar cada um com a sua equipe foi muito linda. Cristiano foi um grande jogador para La Liga e o Madrid, e esses duelos foram muito bonitos. A rivalidade com Cristiano foi muito saudável e boa para os fãs", afirmou o camisa 10 do Barcelona.

"No começo desta temporada, já disse que o Real Madrid é um grande clube, um dos maiores do mundo, e com ótimos jogadores de sobra, mas qualquer time que tivesse Cristiano e depois o perdesse sentiria falta dele, porque ele marca muitos gols em todas as temporadas e te dá muitas outras coisas no campo. Não me surpreende que sintam falta dele, mas isso não diminui o Real Madrid, que segue sendo um dos melhores times do mundo com grandes jogadores", completou.