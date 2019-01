Messi reafirma ambição do Barcelona: "queremos ganhar tudo"

Camisa 10 saudou torcida presente no Camp Nou em goleada sobre o Sevilla, que colocou Barça nas semis da Copa do Rei

O Barcelona precisou de 90 minutos, e pelo menos mais meia partida, para respirar mais aliviado com suas chances na Copa do Rei 2018/19: depois de levar 2 a 0 no jogo de ida, os catalães aplicaram 6 a 1 no Sevilla, em um jogo cheio de emoções, para seguirem às semifinais do torneio, diante de um Camp Nou lotado para prestigiar Messi, Coutinho e cia.

Foi o camisa 10, aliás, que fez questão de agradecer o apoio recebido das arquibancadas, que empurraram o time para mais uma classificação na temporada.

"Preciso agradecer a todos que vieram, porque mostraram seu amor e demonstraram a vontade que tinham em que conseguíssemos reverter essa série", disse Leo, em falas publicadas pelo Mundo Deportivo.

A decisão do técnico Ernesto Valverde, que optou por poupar jogadores - entre eles Messi - no primeiro duelo contra os andaluzes, foi criticada por muitos, e vista como um desprezo por parte do Barça com relação a esta competição. O craque, no entanto, garante que este pensamento não entra no vestiário.

"Queremos ganhar tudo, não subestimamos nada", disse Messi, antes de prosseguir. "Fui mal interpretado no início da temporada (quando disse que queríamos muito a Copa - em referência à Champions League) e alguns disseram que deixaríamos a Copa de lado, mas esta equipe quer lutar por todas as competições, como em todos os anos."

"Estar no Barça significa sempre brigar por tudo."

Confira outros pontos abordados pelo jogador após a partida:

Encarar o Sevilla

"Não foi fácil, eles tiveram suas situações de gol, mas a jogada do pênalti, defendido por Cillessen, foi decisiva. Se eles tivessem feito o gol, a partida teria ficado muito complicada"

Atuação individual

"Tive algumas chances antes do gol, mas errei. Por sorte, logo logo o gol de Suárez nos deu mais tranquilidade, e, mais tarde, deixei o meu quando estava tudo decidido."

Pênalti 'doado' a Coutinho

"Ele (Philippe) vinha de um pênalti cobrado contra o Levante, e falamos sobre isso porque ele queria cobrar outro. Fico feliz, pois foi ali que começou tudo (a vitória)."