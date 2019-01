Messi pede apoio da torcida do Barcelona contra o Sevilla

Equipe perdeu por 2 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei, e agora busca a virada para avançar de fase

À véspera de encarar o Sevilla pelas quartas de final da Copa do Rei, Lionel Messi pediu apoio dos torcedores do Barcelona para a missão de reverter o placar de 2 a 0 construído pelo adversário no jogo de ida.

"Que a torcida vá para o campo. Vai ser difícil, não é fácil. Fazer 2 a 0 no Sevilla, com jogadores muito bons, não é fácil. Vamos precisar do nosso melhor e do melhor da torcida para passar, porque queremos passar", disse Messi durante a entrega do prêmio de MVP LaLiga, organizado pelo jornal Mundo Deportivo.



Foto: Getty Images

"É um prazer estar aqui, é um reconhecimento muito bom pelo que isso significa, porque é bom e importante. Agradeço à liga", completou.

Barcelona e Sevilla entra em campo nesta quarta-feira (30), às 18h30 (de Brasília), no Camp Nou. Para avançar, os catalães precisam vencer por 3 a 0.