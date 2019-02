Messi participa de último treino antes do Clássico

Dembelé também participou normalmente da atividade comandada por Valverde

Lionel Messi participou normalmente do último treino antes do clássico contra o Real Madrid pela semifinal da Copa do Rei. Além dele, Dembélé também esteve na atividade.

Cabe lembrar que nenhum deles treinou na última segunda-feira (4), embora o francês tenha conseguido fazer um trabalho específico.

A lista de convocados será divulgada em menos de uma hora. A presença de ambos os jogadores na lista, porém, não garante que os dois serão escalados entre os titulares.