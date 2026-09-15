Messi o conhece bem: Inter Miami anuncia seu novo treinador

O clube norte-americano Inter Miami anunciou seu novo treinador, que é bem conhecido do astro da equipe, Lionel Messi.

Após a saída de Javier Mascherano e o período interino de Guillermo Hoyos, o Inter Miami oficializou seu novo técnico, de nacionalidade argentina.

O Inter Miami declarou em comunicado oficial: "Cristian 'Kily' González chegou ao sul da Flórida hoje e deverá assumir oficialmente o comando do Inter Miami. Após a conclusão dos trâmites necessários, o treinador argentino iniciará suas funções como técnico principal do time principal, com um contrato válido até junho de 2028".

Com o Inter Miami se preparando para enfrentar a equipe mexicana do Cruz Azul na Copa dos Campeões na noite de quarta-feira, González comandará seu primeiro treino hoje, quando o time inicia os preparativos para a próxima partida da Copa.

Esta partida representará a primeira oportunidade de González de comandar o Inter Miami à beira do campo, com o clube almejando disputar mais um título.

O treinador argentino começou sua carreira como técnico no time reserva do CA Rosario Central. Após duas temporadas, foi promovido para comandar o time principal do clube, onde dirigiu 68 partidas ao longo de três temporadas.

Em seguida, González assumiu a responsabilidade pelo CA Unión Santa Fe, onde dirigiu 78 partidas ao longo de três temporadas, de 2023 a 2025. Recentemente, ocupou o cargo de técnico principal do CA Platense durante a temporada de 2025.

Uma carreira marcante nos gramados

Antes de iniciar sua carreira como treinador, González teve uma trajetória de jogador de destaque que se estendeu pela Argentina e pela Europa, conquistando grandes títulos em algumas das ligas mais competitivas do mundo.

González, ex-meio-campista, começou sua carreira futebolística nas categorias de base do Rosario Central antes de disputar sua primeira partida profissional pelo clube em 1993.

Após uma passagem pelo Boca Juniors, transferiu-se para a Europa em 1996, ingressando no clube espanhol Real Zaragoza.

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González deu continuidade à sua carreira futebolística pelos clubes Valencia e Inter de Milão, onde alcançou grandes sucessos com ambos, acrescentando diversos títulos importantes ao seu currículo.

Pelo Valencia, conquistou a Supercopa da Espanha na temporada 1999-2000, enquanto sua trajetória na Itália viu-o vencer dois títulos consecutivos da Copa da Itália com o Inter de Milão nas temporadas 2004-2005 e 2005-2006, além do título do Campeonato Italiano (Série A) da temporada 2005-2006.

No cenário internacional, González disputou 56 partidas pela seleção da Argentina e fez parte da equipe que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004, em Atenas.







