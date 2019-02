Messi não jogou contra o Real Madrid três vezes em 15 anos

Camisa 10 do Barcelona é dúvida para El Clásico válido pela Copa do Rei e tem histórico equilibrado contra o rival

EDITORIAL

A decisão a ser tomada por Ernesto Valverde em relação à presença de Lionel Messi no El Clásico contra o Real Madrid se aproxima. O treinador dos Blaugranas decidirá de maneira consensual com o jogador se há condições de escalar o camisa 10 na partida marcada para a próxima quarta-feira (6) no Camp Nou, depois de receber o resultado dos exames médicos. Messi não participou da atividade técnica da última segunda-feira (4) com o restante do elenco após sentir desconforto muscular no sábado (2), durante o empate em 2 a 2 contra o Valencia por La Liga.

A presença do argentino é considerada fundamental para que o Barça consiga encarar os madrilenhos com força total. Não à toa Messi possui retrospecto artilheiro contra a agremiação da capital espanhola: são 26 gols em 38 partidas, a maior quantidade na história dos clássicos. Por conta disso, a comissão técnica não quer tomar nenhuma decisão precipitada por levar em conta que há a partida de volta para disputar e que o calendário é apertado. Porém é evidente que há uma grande diferença entre um time com o atacante e sem ele.

A primeira vez que Messi não esteve em um clássico foi em janeiro de 2006 por conta de, assim como atualmente, ter sofrido uma lesão muscular e o Barcelona conseguiu apenas um empate. Na segunda oportunidade, também por problemas musculares, o jogador foi desfalque em uma derrota sofrida em dezembro de 2007. Se passaram quase 12 anos até que Messi não estivesse em campo em um triunfo dos catalães sobre o rival, no primeiro turno de La Liga desta temporada, no Camp Nou.

O último confronto entre as equipes serve de esperança para o eventual desfalque do camisa 10 na próxima quarta. Também é necessário levar em conta que há a partida de volta no Santiago Bernabéu, estádio onde Lionel já mostrou do que é capaz muitas vezes. Em breve saberemos de que maneira o time catalão buscará a vantagem na primeira partida da semifinal da competição que é o atual tetracampeão consecutivo.