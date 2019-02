Messi não joga e Malcom será titular do Barcelona contra o Real

O Barcelona confirmou a ausência e Lionel Messi no clássico contra o Real Madrid, válido pelas semifinais da Copa do Rei, logo mais ás 18h (Brasília), no Estádio Camp Nou.

Relacionado para o duelo pelo treinador Ernesto Valverde, o argentino não se recuperou a tempo de uma lesão muscular e desfalcará o Barça na partida de ida. O substituto imediato será o brasileiro Malcom.