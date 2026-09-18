Messi leva Waleed Al Farraj a atacar as estrelas da seleção saudita

O comentarista Waleed Al-Farraj abriu um tema espinhoso relacionado à seleção da Arábia Saudita, ao trazer à tona o nome do craque argentino Lionel Messi para falar da diferença que enxerga entre a Argentina e o time saudita, em meio à polêmica que este último vive após seus resultados recentes.

A fala de Al-Farraj veio no programa "Rotana Sport com Waleed", em um momento em que a seleção da Arábia Saudita se prepara para disputar a Copa do Golfo, com o desejo de recuperar a confiança e corrigir a imagem após a atuação decepcionante na última Copa do Mundo.

Al-Farraj: não temos um jogador como Messi

Waleed Al-Farraj afirmou: "Não temos um jogador como Lionel Messi que consiga carregar a seleção nas costas", em referência à ausência de um jogador capaz de fazer a diferença sozinho e liderar a seleção nos momentos difíceis.

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Al-Farraj entende que o problema não se relaciona apenas com as capacidades técnicas, mas se estende também ao lado da liderança, considerando que a seleção da Arábia Saudita não possui atualmente um craque que goze do mesmo prestígio e influência que Messi tem com a seleção da Argentina.

E acrescentou: "Seja no aspecto técnico, não temos um jogador como Messi, seja no lado da liderança, todos amam o craque argentino e jogam por ele, e nós não temos alguém como ele".

Messi presente na comparação de Al-Farraj

Al-Farraj usou a experiência de Messi com a Argentina como ponto de partida para falar das necessidades da seleção da Arábia Saudita, especialmente porque o craque argentino se transformou ao longo dos últimos anos em um dos elementos mais importantes da seleção de seu país, não apenas pelo que apresenta com a bola, mas por sua influência sobre os companheiros e sua personalidade dentro de campo.

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As declarações de Al-Farraj surgem em meio a questionamentos constantes sobre a capacidade dos craques da seleção da Arábia Saudita de assumir a responsabilidade da próxima etapa, sobretudo porque a seleção precisa recuperar sua presença e alcançar resultados que deem à torcida um novo motivo para o otimismo.

E, embora os problemas da seleção da Arábia Saudita não possam ser reduzidos à ausência de um único jogador, a fala de Al-Farraj lança luz sobre a importância de haver elementos capazes de assumir a responsabilidade e fazer a diferença, seja no aspecto técnico ou de liderança, durante as partidas em que a seleção está sob pressão.