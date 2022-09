Messi lembra eliminação para Real Madrid na Champions e diz: "Nem sempre o melhor vence"

Lionel Messi trocou o Barcelona há um ano, mas parece que ainda mantém sua grande rivalidade com o Real Madrid

Após 17 temporadas no Barcelona, Lionel Messi não parece ter esquecido facilmente a rivalidade com o Real Madrid, principalmente por uma eliminação do PSG, na sua temporada de estreia na França, para o time espanhol na Liga dos Campeões 2021/22.

Messi marcou 26 gols e deu 14 assistências em 47 jogos contra o Real Madrid, protagonizando uma grande rivalidade com o ex-capitão do Real Madrid, Sergio Ramos, durante seu tempo na Espanha.

Curiosamente, Messi e Ramos se tornaram companheiros de equipe no início da temporada passada, depois que o Paris Saint-Germain adquiriu os dois jogadores sem custos. Desde então, eles deixaram suas diferenças de lado e venceram a Ligue 1 juntos na temporada passada.

No entanto, o objetivo declarado do PSG é conquistar sua primeira Liga dos Campeões. Na temporada passada, no entanto, a equipe francesa foi eliminada, nas oitavas de final, pelo Real Madrid, perdendo por 3 a 2 no placar agregado.

"O objetivo é claro para todos", disse Messi, ao canal de TV mexicano TUDN, sobre o alvo principal do PSG na temporada. "Há muito tempo o PSG queria ganhar a Champions League. A eliminação da temporada passada foi muito difícil pelo jeito que foi, porque fizemos dois grandes jogos contra o Real e perdemos nos pequenos detalhes", afirmou o argentino.

Getty

Questionado sobre os objetivos do Paris Saint-Germain na temporada, Messi fez questão de enfatizar que o time vai em busca da Liga dos Campeões, mas alertando as dificuldades da competição.

"É um ano típico, porque a Copa do Mundo é entre os jogos, mas o principal objetivo do PSG, como todos os anos, é ganhar a Liga dos Campeões."

"É uma competição muito difícil de vencer porque nem sempre é vencida pela melhor equipe. Sempre se resume a pequenos detalhes, o menor erro deixa você no chão, mas estamos nos preparando para quando esses momentos difíceis chegarem, para estar acima disso."

Em sua segunda temporada no Paris Saint-Germain, Lionel Messi parece ter encontrado sua melhor forma no clube francês, ao lado de Neymar e Kylian Mbappé. Nesta época, o craque argentino marcou seis gols e deu oito assistências em 11 jogos pelo PSG.