Messi jogando até os 40? Xavi vê craque com 'gás' para render por mais alguns anos

O ex-jogador também apontou que treinar o Barcelona com Messi no time seria vantajoso

A aposentadoria de Lionel Messi é um assunto que assusta grande parte dos fãs de futebol mundo afora. Embora este momento esteja cada vez mais próximo, o ex-companheiro de Messi no Xavi Hernández apostou que o argentino ainda tem mais alguns anos em alto nível pela frente.

Em uma live no Instagram com Samuel Eto'o, o atual técnico do Al-Sadd deu como certeza que o atacante de 32 vai disputar a do Qatar em 2022 e ainda colocou mais alguns anos na carreira do craque. "Messi ainda tem cinco ou sete anos muito bons, ele se cuida muito e poderá continuar até 37, 38 ou 39", opinou o espanhol.

Diante da possibilidade de treinar o clube catalão algum dia, Eto'o sugeriu que isso acontecesse ainda enquanto Messi ainda estivesse jogando por lá e Xavi reagiu dizendo "Isso seria uma vantagem".

Depois dos rumores de que poderia assumir o comando técnico do Barcelona no início do ano, para substituir Ernesto Valverde, ao contrário do que o clube disse, Xavi confirmou que houveram conversas. "Em janeiro o momento não ocorreu, tive conversas com Abidal e Grau e uma proposta importante, mas não foi o momento. Preciso de um pouco mais de experiência, treinar para o Barça é o meu sonho, gostaria de um dia, já disse isso muitas vezes”, disse o ex-jogador.

Xavi, também, voltou a falar sobre o desejo de ver Neymar com a camisa do Barcelona novamente, depois de colocar o brasileiro na lista de sonhos de contratação caso viesse a ser técnico do clube algum dia. O espanhol apontou que o caráter positivo do atacante do teria muito a acrescentar ao Barça, além de colocá-lo como um dos principais jogadores do mundo. "Não há dúvida de que ele está entre os três ou cinco melhores jogadores do mundo, ele pode fazer a diferença. Seria uma contratação extraordinária", disse sobre o ex-companheiro.

Quanto ao próprio Barcelona, Xavi disse: "Eu gosto do Barça, gosto da idéia do Setién, gosto sempre das equipes do Guardiola... as equipes que não especulam, as que vão no ataque, são as que mais gosto de ver".