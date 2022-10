A próxima conquista de Messi: investimento em startup, tecnologia e o Vale do Silício

O craque argentino formou uma parceria com executivos do Vale do Silício para investir em tecnologia em um novo empreendimento start-up

O atacante do Paris Saint-Germain e da Argentina, Lionel Messi, começa investir em novos planos para o futuro, pensando no que está por vir quando sua aposentadoria chegar, através da sua empresa.

Sua empresa, Messi Group, uniu forças com os especialistas do setor tecnológico, Razmig Hovaghimian e Michael Marquez em uma parceria Play Time, que atuará como um veículo para os investimentos da estrela sul-americana em esportes, mídia e tecnologia em todo o mundo, chamada de startup.

O Play Time, que será sediado em São Francisco, revelou que eles têm um estúdio de jogos ainda em modo furtivo, chamado Matchday, pronto para ser lançado antes das finais da Copa do Mundo de 2022, no Qatar.

Messi, por sua vez, disse que está expandindo seus interesses comerciais para fora dos gramados do futebol: “Estou animado para estender nossas raízes no Vale do Silício e estou entusiasmado que a Play Time colaborará com empreendedores ousados ​​de todo o mundo. Espero que através do seu sucesso, o Play Time ajude muitas pessoas e tenha um impacto positivo no mundo. Confio na equipe e em nossos parceiros para alcançar nossos objetivos.”

A Play Time também revelou que investirá no AC Moment, um mercado de cultura do futebol, que leiloa camisas usadas em partidas por clubes e jogadores.

No futebol, o sete vezes vencedor da Bola de Ouro está, agora, focado em seus compromissos por clube e seleção. No PSG, o jogador está empenhado na busca pelos títulos da Ligue 1 e da Liga dos Campeões, enquanto a Argentina está se preparando para a Copa do Mundo, em novembro.