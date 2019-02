Messi ganha show do Cirque du Soleil e carinho da esposa: “Estou orgulhosa de ti”

Antonela destaca orgulho a Lionel Messi após jogador ser homenageado em apresentação

Na última quinta-feira (31), o reconhecido Cirque du Soleil apresentou no Camp Nou um show totalmente voltado para Lionel Messi. Tema da apresentação, Messi recebeu uma homenagem da esposa, Antonela Roccuzzo nas redes sociais.

Em um post, a companheiro do argentino disse estar orgulhosa do camisa 10 do Barcelona.

Entre os convidados da noite, Luis Suarez também foi prestigiar o companheiro de Barça e amigo.