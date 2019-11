Messi fica no Barcelona "pelo resto de sua vida", afirma presidente

Em entrevista, Josep Maria Bartomeu falou sobre uma possível renovação de contrato do argentino

Josep Maria Bartomeu tem certeza de uma coisa: Leo Messi ficará no até depois que se aposentar dos gramados. Pelo menos este é o desejo do presidente do clube.

Em entrevista ao The Asociated Press, Bartomeu afirmou que quer oferecer um contrato vitalício para o argentino, para que ele siga no Barça não só como jogador mas também em alguma função administrativa depois que o camisa 10 decidir que é a hora de parar de jogar.

"Sempre faço uma comparação com Pelé", disse o presidente do Barcelona. "Pelé era um homem de um clube só. Não tenho dúvidas de que quando Messi terminar sua carreira como jogador de futebol, seguirá vinculado com este clube para o resto de sua vida".

O contrato de Messi vai até o fim da temporada 2020-21 e há uma clásula em seu contrato que o permite deixar a Catanulha ao final de cada temporada, mas Bartomeu está seguro que o melhor do mundo renovará seu contrato: "Certamente será a vontade de todas as partes envolvidas, se se sentirem fortes e ambiciosos, estender este contrato indefinidamente".

O presidente do clube também garantiu que está preparando uma era pós-Messi: "Nas próximas duas ou três temporadas, nosso líder seguirá sendo Leo Messi. Mas outros jogadores jovens estão chegando. Jogadores que vêm do exterior, mas também jogadores que vêm da nossa academia de La Masia. E estamos muito felizes porque estamos preparando esta era pós-Messi".

O Barcelona recebe o Celta de Vigo neste sábado, às 17h (horário de Brasília) tentando se reabilitar da derrota por 3 a 1 para o .