Messi explica o que torna Guardiola 'especial': "Fez muito mal ao futebol"

Argentino diz que o treinador "prejudicou" o futebol ao fazer o jogo parecer "tão simples" que todos queriam copiar

Comandado por Pep Guardiola entre 2008 e 2012, Lionel Messi relembrou o tempo vitorioso de um memorável Barcelona, no qual conquistou duas Champions League, e afirmou: o espanhol é o melhor treinador que já jogou.

Em entrevista ao Movistar Plus, Messi brincou sobre as tentativas de imitações do estilo de jogo de Guardiola no mundo do futebol, desde então.

"Guardiola fez muito mal ao futebol", iniciou. "Parecia tão fácil, tão simples, que todos queriam copiá-lo. Sem dúvida, ele é o melhor treinador que já tive, ele tem algo especial", completou.

Messi se recuperou de uma lesão no tendão e participou da vitória do PSG sobre o Auxerre neste domingo (13). Agora, o argentino se prepara disputar a sua última Copa do Mundo.