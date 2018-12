Messi e Suárez somam mais gols que 16 equipes da La Liga

Argentino e uruguaio, juntos, marcaram 26 gols; apenas Sevilla, Celta e Levante, além do próprio Barcelona, balançaram mais vezes as redes

Lionel Messi e Luis Suárez formam uma das duplas ofensivas mais temidas da Europa. Prova disso são os números espetaculares que os dois jogadores somam na temporada.

Juntos, o argentino e o uruguaio marcaram 26 gols na La Liga, sendo 15 de Messi e 11 de Suárez. O número é maior do que de 16 times do Campeonato Espanhol, incluindo o Real Madrid, que soma apenas 24, e o Atlético de Madrid, com 25 .



Apenas Sevilla, Celta e Levante, assim como o próprio Barcelona, conseguiram superar os 26 gols marcados por Messi e Suárez. Os números são um verdadeiro escândalo.

O astro argentino, que recentemente conquistou sua quinta Chuteira de Ouro, está no caminho de estar entre os favoritos para conuistar o troféu mais uma vez, já que ele soma 30 pontos graças aos seus 15 gols.