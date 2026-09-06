O Inter Miami provou mais uma vez que seus problemas não foram completamente resolvidos. Apesar de ter dominado a partida, ficou apenas no empate (2 a 2) contra o Atlanta United, um dos piores times da Conferência Leste.

O início da partida foi adiado em cerca de duas horas em relação ao horário previsto, depois que as fortes chuvas afetaram o gramado do estádio e obrigaram os organizadores a adiar o começo do confronto.

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O Inter Miami dominou os minutos iniciais, enquanto o Atlanta seguia perigoso sempre que seus jogadores avançavam ao ataque, segundo o jornal"AS" espanhol.

O Inter Miami abriu o placar aos 32 minutos, quando Casemiro marcou de cabeça, superando o goleiro do Atlanta United.

O Atlanta respondeu rapidamente, já que o atacante paraguaio Miguel Almirón acertou um forte chute no canto inferior, empatando aos 35 minutos.

O Inter Miami não recuou e recuperou a vantagem antes do fim do primeiro tempo, quando Telasco Segovia lançou um cruzamento que Luis Suárez desviou para dentro das redes, aos 45+1.

O goleiro canadense do Inter Miami, Dane St. Clair, brilhou ao salvar sua meta de vários chutes, e sua defesa mais notável ocorreu aos 78 minutos. Almirón teve a chance de empatar em uma cobrança de pênalti, mas St. Clair também a defendeu.

Outra falha resultou na marcação de um segundo pênalti para os visitantes, que Breel Embolo converteu com sucesso, levando a partida de volta ao empate aos 87 minutos.

Com esse resultado, o Inter Miami manteve a segunda posição na Conferência Leste da liga norte-americana de futebol "MLS", enquanto o Atlanta United permaneceu na penúltima colocação.

De acordo com a plataforma "Sofascore", Lionel Messi fez uma boa atuação e recebeu uma nota de 7.3.

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