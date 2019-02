Messi e Cristiano Ronaldo lamentam tragédia no Flamengo

Incêndio nesta manhã matou 10 pessoas e feriu outras três

O Brasil despertou com uma triste notícia nesta sexta-feira (8). Um incêndio de grandes proporções no Ninho do Urubu, o CT do Flamengo, no Rio de Janeiro, matou 10 pessoas e feriu outras três, sendo que duas estão em condição estável e outra em situação grave, com 40% do corpo queimado. Elas estão no Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Uma onda de solidariedade tomou conta do mundo do futebol, com várias pessoas desejando força aos familiares das vítimas, entre essas pessoas, os dois maiores craques do esporte na última década: Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

"Profundamente triste. Os meus sentimentos", publicou CR7 no stories de seu Instagram. "Hoje os nossos pensamentos também estão com as pessoas do Flamengo e com as famílias das vítimas do incêndio", escreveu Messi na mesma rede social.