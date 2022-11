Messi diz o que sente quando torcedores invadem o campo em sua direção

O argentino admitiu que não sabe como agir quando um invasor se aproxima dele em campo, mas chamou seus esforços de 'sinal de afeto'

Capitão da seleção argentina, Lionel Messi foi abordado por invasores de campo algumas vezes este ano, tanto em jogos da seleção quanto em jogos de clubes. O argentino mencionou que, embora aprecie o gesto carinhoso dos torcedores, ele teve um 'susto' no passado e se sentiu 'desconfortável' como resultado da força desnecessária usada pelos seguranças.

Em entrevista ao Ole, Messi disse: "O problema estava acontecendo muito ultimamente, em alguns levei um susto como no último jogo da seleção (contra Honduras, em Miami) quando a segurança veio e até me acertou. Mas geralmente eles são muito bons sinais de carinho, para alguém fazer algo assim com tudo o que isso significa, e tão louco sabendo o que pode acontecer com eles mais tarde."

"Além disso, você não sabe o que diabos fazer, como os seguranças vão agir? Às vezes eles vêm agressivos e também não é preciso muito. Mas sim, são momentos desconfortáveis ​​para todos por causa do que é gerado."

Na última partida da Argentina contra a Jamaica, nos EUA, um segurança chegou a empurrar Messi enquanto tentava protegê-lo de um torcedor.

A Argentina estreia na Copa do Mundo no dia 22 de novembro, às 7h (de Brasília) contra a Arábia Saudita, pelo Grupo C do Mundial.