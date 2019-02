Quantos jogos Messi e Ronaldo conseguiram marcar três, quatro e cinco gols?

O jogador português da Juventus está um pouco a frente do argentino do Barcelona nestes quesitos

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são os dois grandes artilheiros do futebol mundial de hoje. É por isso que, na Goal, descobrimos a quantidade de jogos que ambos conseguiram marcar em um mesmo jogo 3, 4 e 5 gols em seus clubes e em suas respectivas seleções.

Números na La Liga:

Lionel Messi tem 32 partidas com três ou mais gols marcados na La Liga contra 34 jogos de Cristiano Ronaldo, hoje atuando na Serie A.

JOGADOR JOGOS COM TRÊS GOLS JOGOS COM QUATRO GOLS JOGOS COM CINCO GOLS LIONEL MESSI 32 4 0 CRISTIANO RONALDO 27 5 2

Números na Serie A:

JOGADOR JOGOS COM TRÊS GOLS JOGOS COM QUATRO GOLS JOGOS COM CINCO GOLS CRISTIANO RONALDO 0 0 0

Foto: Getty

Números em todas as competições:

LIONEL MESSI

Leo completa sua conta com três hat-tricks em jogos da Copa do Rei e um na Supercopa da Espanha, pelo Barcelona. Pela seleção argentina, soma outros seis jogos com três gols - talvez o mais célebre deles contra o Equador, no jogo que garantiu a Albiceleste na Copa do Mundo 2018.

TIME JOGOS COM TRÊS GOLS JOGOS COM QUATRO GOLS JOGOS COM CINCO GOLS BARCELONA 38 5 1 ARGENTINA 6 0 0

CRISTIANO RONALDO

CR7 acumula também dois hat-tricks com o Real Madrid pela Copa do Rei e um no Mundial de Clubes - pelo United, o único hat-trick veio na Premier League, em janeiro de 2008.

Por Portugal, dois jogos certamente estão na mente dos fãs e da torcida lusa: no duelo particular com Zlatan Ibrahimovic, quando a Seleção se classificou para o Mundial do Brasil, em 2013; e em 2018, no empate em 3 a 3 contra a Espanha, na Copa do Mundo da Rússia.

TIME JOGOS COM TRÊS GOLS JOGOS COM QUATRO GOLS JOGOS COM CINCO GOLS JUVENTUS 0 0 0 REAL MADRID 36 6 2 MANCHESTER UNITED 1 0 0 PORTUGAL 5 1 0

*Números atualizados em 23 de fevereiro de 2019