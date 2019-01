Messi conquista mais um troféu em sua carreira

Craque argentino conquistou o prêmio de melhor jogador da temporada 2017/18

Na última segunda-feira (28), Lionel Messi recebeu mais um troféu para colocar na sua extensa sala de honras. Dessa vez o argenitno conquistou o prêmio de melhor jogador de La Liga na temporada 2017/18.

A campanha que coroou o Barcelona como campeão de La Liga e da Copa do Rei teve Messi como o principal pilar do time que ficou invicto até as rodadas finais, quando perdeu para o Levante.

Nessa jornada, Lionel Messi participou de 54 partidas, marcou 45 gols e deu 18 assistências. Mesmo assim, ele não esteve nomeado entre os três finalistas do prêmio Bola de Ouro.

(Foto: Getty Images)

Lionel descreveu o prêmio como "um reconhecimento muito bonito por tudo o que ele significa" e ainda reiterou sua felicidade em receber mais uma honraria.

Ivan Rakitic e Samuel Umtiti também foram reconhecidos com prêmios. A dupla recebeu o 'Troféu Extraordinário' pelas suas atuações com os clubes e na Copa do Mundo da Rússia. Umtiti foi campeão com a França, enquanto Rakitic ficou em segundo lugar com a seleção da Croácia.