Messi completa 1000 jogos por clubes

No último domingo (27), o craque atingiu a marca durante a vitória sobre o Girona por 2 a 0

Leo Messi teve motivos de sobra para comemorar no último domingo (27). Além da vitória do Barcelona sobre o Girona por 2 a 0, o craque argentino chegou a marca de 1000 jogos na carreira.

De acordo com dados fornecidos pelo 'MessiStats', desde que o camisa 10 estreou no Newell's Old Boys em 1994, já foram documentados oficialmente um total de 1.000 jogos em nível de clubes.

Outra marca surpreendente é também os gols marcados por Messi ao longo dos anos. Ele marcou praticamente um gol por jogo. No total, o craque balançou as redes 956 vezes nestes 1.000 jogos oficialmente documentados.

Confira os dados:

Newell's Old Boys: 234 gols

Cantera Barcelona: 105 gols

Primeira equipe Barcelona (oficiais): 578 gols

Primeira equipe Barcelona (amistoso): 55 gols.