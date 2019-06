Messi como o melhor, 7 a 1 e seleção forte sem Neymar: Thiago Silva falou de tudo!

O zagueiro valorizou tanto o atual grupo de jogadores quanto o trabalho feito por Tite até o momento

Thiago Silva não fugiu da dividida na entrevista coletiva realizada neste sábado (29). O zagueiro pregou máximo respeito à , adversária em jogo que vale vaga na final da nesta terça-feira (02), exaltou Lionel Messi como o maior craque que já viu atuar e relembrou até da derrota por 7 a 1 para a , no mesmo Mineirão que receberá o clássico sul-americano.

“Ninguém tem amnésia, ninguém esqueceu o que aconteceu, nem vai esquecer”, disse ao citar a queda para a seleção alemã na semifinal da de 2014. Embora não tenha entrado em campo naquela ocasião, por conta se uma suspensão por acúmulo de cartões, o defensor foi um dos tantos marcados pela derrota. Mas garante que só mira adiante.

“A vida é assim, tem que pensar nas coisas boas também. O último jogo aqui foi muito bem jogado da nossa parte. Temos que levar o lado positivo. Alemanha foi um jogo horrível, foi outra situação. Hoje vamos enfrentar a Argentina de igual para igual e tentar manter nosso padrão de jogo. Mas todo cuidado é pouco diante dessa equipe que tem o melhor do Mundo”.

Abaixo, confira outros pontos abordados por Thiago Silva.

Messi, o maior de sua história

"Pra mim, o Messi é o maior jogador da história, maior que vi jogar. Mas agora é e Argentina, vamos deixar para admirá-lo em outros jogos mais para frente"

"Embora tenha visto outros grandes: Ronaldo, Adriano, joguei com o Seedorf. Mas o Messi não tem igual. Por isso também temos que exaltar o Cristiano Ronaldo. Pela disputa pessoal e tão igual, ele merece tão respeito quanto o Messi".

Jogo contra a Argentina

Será que Messi vai decidir? Ou segue sem títulos? https://t.co/fXQ9qmKHm8 — Goal Brasil (@GoalBR) 29 de junho de 2019

“Por mais que não esteja em grande momento, é sempre a Argentina. Vamos procurar sempre agredir, ser sólidos quando formos atacados, porque qualquer descuido para essa equipe... Principalmente com a bola no pé do Messi. Espero que estejamos numa grande noite, diferente da última (contra o ), conseguir o resultado no tempo normal. Respeito enorme, mas o Brasil vai procurar seu jogo. Espero que possa tomar atitudes e ser premiado com boa atuação. No último jogo tivemos oportunidades, mas a bola não entrou. Aí o jogo vai ficando perigoso”.

A Argentina tá com essa bola toda? 🤔https://t.co/0F3WtMsosG — Goal Brasil (@GoalBR) 28 de junho de 2019

“A gente acredita que possa fazer um grande jogo, dar moral grande passando por esse rival. Se vier de acontecer o título, vai dar tranquilidade maior para entrar nas eliminatórias de maneira diferente. Se não for dessa maneira (com título), é continuar com o trabalho que está sendo bem feito, os números dizem isso”.

Grupo “fortalecido” após o corte de Neymar

“A gente se fortaleceu ainda mais. Fica aquele clima, aquela tristeza momentânea. Mas te dá motivação. O corte do Neymar pegou a todos de surpresa, mas acredito que a equipe conseguiu encontrar peças para continuar num bom nível. O Cebolinha entrou incrível, está fazendo uma grande Copa América. O Gabriel Jesus nem se fala, começou no banco e conseguiu de volta sua vaga. Espero que o Richarlison possa estar pronto para o jogo também, apesar de não vir treinando. É um jogador importante, tanto que nas reuniões que fizemos ontem e hoje ele estava presente pelo FaceTime”.

Torcida por permanência de Neymar no

“Momento não é propício para isso. Estamos em outra competição. Claro que a vontade é enorme que o Ney permaneça, mas que ele seja feliz”.