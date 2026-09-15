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Messi assina contrato de seu novo acordo na Espanha

Eldense
Inter Miami CF x Cruz Azul
Inter Miami CF
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Campeones Cup
L. Messi
Espanha
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Grandes ambições para a nova fase

Um relatório da imprensa revelou que o astro argentino Lionel Messi, jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos, concluiu um negócio especial na Espanha.

O jornal "AS" afirmou: "Uma das principais notícias do início da temporada está prestes a ser confirmada. Lionel Messi está a ponto de se tornar o novo proprietário do clube Eldense".

O jornal explicou que o acordo de compra já foi assinado e está atualmente em análise, acrescentando que o único passo restante para concluir o negócio é a aprovação do Conselho Superior de Esportes da Espanha.

O astro argentino adquirirá a totalidade das ações do clube para se tornar seu único proprietário.

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O clube Eldense conta atualmente com 3.500 sócios detentores de ingressos para a temporada em uma cidade cuja população é pouco superior a 55 mil habitantes.

 Messi adquirirá uma equipe que subiu recentemente à segunda divisão espanhola, em meio a grandes ambições de chegar à primeira divisão no futuro.

Um dos nomes de destaque no projeto de Messi está no banco de reservas, Javi Calleja. O treinador nascido em Madri é o principal candidato a comandar a equipe após a demissão de Claudio Barragán.

 Ainda não houve um acordo definitivo, mas ele é a primeira opção para treinar a equipe, e o cenário ficará mais claro nas próximas horas.

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