Messi aponta seu filho Thiago como o seu maior crítico

Menino é fã de futebol e analisa os jogos do craque do Barcelona

Lionel Messi revelou que o seu filho mais velho, Thiago, não tem problemas em o criticar quando não faz uma boa partida com a camisa do Barcelona e apontou o menino como o seu maior crítico.

"Thiago sabe mais sobre futebol porque é mais velho, fala sobre tudo e está sempre atento a tudo relacionado ao jogo", disse o argentino em entrevista à 'World Soccer'.

"Sim, sim, já recebi algumas críticas! Thiago segue o Barcelona no campeonato e na Champions League. Segue tudo. Gosta, faz perguntas e me dá algumas notas quando as coisas não vão bem", completou.

Além de Thiago, de seis anos, Messi também é pai de Ciro, de apenas 10 meses.

O craque entra em campo nesta quarta-feira (30), contra o Sevilla, em busca da virada para avançar à semifinal da Copa do Rei. No jgo de ida, o Barça foi derrotado por 2 a 0.