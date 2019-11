Messi agiu para Neymar voltar ao Barça: "em 2 anos vou embora e você tomará meu lugar"

O brasileiro protagonizou a principal novela na última janela de transferências e também recebeu pedidos de Mbappé para ficar no PSG

A revista France Football revelou, em sua última edição, um pedido de Leo Messi a Neymar no período da novela envolvendo um possível retorno do brasileiro para o . Em conversas por WhatsApp após a derrota para o em Anfield, o argentino teria pedido a volta do craque ao clube catalão.

"Somente juntos podemos vencer a Liga dos Campeões", escreveu La Pulga ao amigo Neymar. "Eu quero que você volte. Daqui a dois anos, eu vou embora e você estará sozinho, você tomará meu lugar".

Pelo lado de Paris, também houve quem pedisse para o camisa 10 ficar. Kylian Mbappé e Marco Verratti foram quem mais insistiram com o brasileiro para que ele não deixasse o . "Você não pode sair!", disse Mbappé em mensagem para Neymar.

Embora seus companheiros peçam para ele ficar, Neymar não recebe esse carinho de Leonardo, diretor de futebol do PSG. Campeão do mundo em 1994, o ex-meia fez uma reunião com o elenco todo neste verão europeu onde criticou muito o camisa 10, sem citá-lo nominalmente. "Todo mundo entendeu para quem ele dirigia aquelas palavras", disse uma pessoa de dentro do clube.

A reunião que sacramentou a permanência de Neymar no PSG aconteceu em 27 de agosto, de acordo com a France Football . Leonardo teria dito aos representantes do jogador que o clube estava pronto para vender o jogador, enquanto que Jean-Claude Blanc, gerente do , falou o contrário. Naquele momento, Neymar soube que seria jogador do PSG por toda esta temporada.

Nesta terça-feira, o PSG volta a campo com Neymar. O brasileiro está relacionado e deve jogar contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões . Será a estreia do camisa 10 nesta edição do torneio continental. Ele perdeu os dois primeiros jogo por suspensão e o terceiro por lesão.