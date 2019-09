Messi admite falta de ritmo: "me sinto pesado, cansado, não quero arriscar"

O argentino ressalta que é importante o Barcelona ter uma reação imediata após os maus resultados

Após a premiação do Fifa The Best, Messi falou com os jornalistas. Com poucos minutos na temporada, ele comentou seu momento físico: "Estou parado há dois meses e noto isso. Me sinto cansado, pesado, sem ritmo. Não corri riscos, porque eles me falaram sobre o perigo da lesão".

Não é novidade para Leo Messi ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo, já que isso voltou a acontecer nesta segunda-feira pela sexta vez. “Os prêmios individuais são secundários. O importante é ganhar coletivamente, mas sempre gosto de ser reconhecido. Estou muito feliz em compartilhar esse momento com minha família, com meus filhos. Uma noite muito agradável. Não vi como eles reagiram, mas Eu sei que eles gostaram muito porque encontraram jogadores conhecidos por eles o dia todo”.

“Fazia muito tempo que eu não ganhava e queria ganhar este. Quando você ganha os prêmios coletivos, também vêm os individuais. Não somente a mim, haviam pessoas que também mereciam estar aqui e não estavam. Quando você ganha algo importante, é mais fácil”, completou o camisa 10 do e da seleção argentina.

Ele foi humilde ao reconhecer a má fase do time catalão e afirma que o Barcelona deve mostrar outra imagem agora. “Começamos mal, achamos difícil encontrar o jogo, criar situações. É o começo e temos que reagir agora. Não há mais tempo para nada. Temos que melhorar muito. Estamos conscientes. Sem fazer nada, estamos em perigo. É o lema do grupo. Não tenho dúvidas de que melhoraremos e avançaremos”.

Messi ainda teve tempo de falar de Ansu Fati, jovem de apenas 16 anos que está sendo um dos principais jogadores neste começo de temporada. “Fiquei impressionado no primeiro dia que o vi treinar”, afirmou o melhor do mundo. “No dia seguinte já estava jogando com a gente. Tem condições impressionantes. Deve ser levado pouco a pouco. Não se deve colocar pressão nele. Não cabe a ele ter responsabilidades que estão querendo lhe impor. É preciso ajudá-lo e levá-lo devagar e que todo esse barulho a sua volta não o impeça de seguir crescendo porque tem condições para ser um grande jogador”.