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James RodriguezGetty
Jonathan van Haaster

Traduzido por

Mesmo sem o Avellino: James Rodríguez (35) surpreende e chega a acordo com outro clube

Mercado da bola
Atlético Nacional

James Rodríguez (35) não vai mais atuar na Itália, informam diversos veículos internacionais. Apesar do interesse concreto do Avellino, clube da Série B, o meio-campista optou por voltar ao Atlético Nacional, em seu país natal, a Colômbia. Seu compatriota Juan Cuadrado (38) já foi apresentado na Liga DIMAYOR, mas pelo Millonarios FC.

James estava muito perto de ir para o Avellino, onde o ícone italiano Alessandro Nesta é o principal responsável. O clube via no jogador, com 131 partidas pela seleção, a peça que faltava na busca pelo acesso à Série A.

James está livre no mercado após sua saída do Minnesota United, da Major League Soccer, e tinha, portanto, algumas opções de clubes, embora parecesse apenas uma questão de tempo até assinar na Itália. Em uma reviravolta surpreendente, o Atlético agora ficou com sua assinatura. Provavelmente ele será apresentado dentro de alguns dias.

James é considerado um dos maiores jogadores colombianos de todos os tempos e deve esse status, entre outras coisas, à Copa do Mundo de 2014, na qual brilhou com, entre outros lances, um voleio maravilhoso, vencedor do Prêmio Puskás, contra o Uruguai.

Aquele torneio lhe rendeu uma transferência de peso para o Real Madrid, que pagou cerca de 80 milhões de euros ao AS Monaco. James, que também defendeu Bayern de Munique, Everton, Al-Rayyan, São Paulo, CA Banfield e Club León, guardou suas melhores atuações para a seleção nacional.

Ao contrário de James, Cuadrado já foi apresentado no país sul-americano. O lateral-direito disputou nada menos que 314 partidas pela Juventus e também atuou por clubes como Chelsea, Inter de Milão, Fiorentina e Atalanta.

O jogador, com 116 partidas pela seleção, assinou até meados de 2027 em Bogotá e é descrito por seu novo clube como 'um dos futebolistas colombianos mais destacados das últimas décadas'.


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