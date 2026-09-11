James Rodríguez (35) não vai mais atuar na Itália, informam diversos veículos internacionais. Apesar do interesse concreto do Avellino, clube da Série B, o meio-campista optou por voltar ao Atlético Nacional, em seu país natal, a Colômbia. Seu compatriota Juan Cuadrado (38) já foi apresentado na Liga DIMAYOR, mas pelo Millonarios FC.

James estava muito perto de ir para o Avellino, onde o ícone italiano Alessandro Nesta é o principal responsável. O clube via no jogador, com 131 partidas pela seleção, a peça que faltava na busca pelo acesso à Série A.

James está livre no mercado após sua saída do Minnesota United, da Major League Soccer, e tinha, portanto, algumas opções de clubes, embora parecesse apenas uma questão de tempo até assinar na Itália. Em uma reviravolta surpreendente, o Atlético agora ficou com sua assinatura. Provavelmente ele será apresentado dentro de alguns dias.

James é considerado um dos maiores jogadores colombianos de todos os tempos e deve esse status, entre outras coisas, à Copa do Mundo de 2014, na qual brilhou com, entre outros lances, um voleio maravilhoso, vencedor do Prêmio Puskás, contra o Uruguai.

Aquele torneio lhe rendeu uma transferência de peso para o Real Madrid, que pagou cerca de 80 milhões de euros ao AS Monaco. James, que também defendeu Bayern de Munique, Everton, Al-Rayyan, São Paulo, CA Banfield e Club León, guardou suas melhores atuações para a seleção nacional.

Ao contrário de James, Cuadrado já foi apresentado no país sul-americano. O lateral-direito disputou nada menos que 314 partidas pela Juventus e também atuou por clubes como Chelsea, Inter de Milão, Fiorentina e Atalanta.

O jogador, com 116 partidas pela seleção, assinou até meados de 2027 em Bogotá e é descrito por seu novo clube como 'um dos futebolistas colombianos mais destacados das últimas décadas'.



