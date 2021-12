Mesmo com Jorge Jesus livre, Flamengo não pensa em voltar atrás com Paulo Sousa

Jorge Jesus não é mais treinador do Benfica. O técnico, sonho da diretoria do Flamengo para 2022 ficou livre poucos dias depois do time carioca acertar com Paulo Sousa. Uma fonte ligada à diretoria rubro-negra, no entanto, garantiu à Goal que não há como voltar atrás.

E mesma fonte afirmou que Paulo Sousa já prepara sua mudança para o Brasil e que o clube aguarda a mesma ele se desvincular da seleção polonesa para fazer o anúncio oficial da contratação.

Segundo soube a Goal, a rescisão de Paulo Sousa com a Polônia, inclusive, está muito perto de ser sacramentada. O técnico conversou com dirigentes da federação e toda a parte burocrática já está em andamento.

Enquanto isso, o Atlético-MG, que não terá Cuca como treinador em 2022, se movimenta atrás de um novo técnico e Jorge Jesus é o preferido. Segundo soube a Goal, a diretoria do Galo já fez um primeiro contato com o estafe de JJ.