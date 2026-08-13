O Ajax se classificou para os play-offs da Conference League. O time de Amsterdã esteve longe de convencer na noite de quinta-feira e empatou por 2 a 2 fora de casa com o irlandês Shelbourne FC, pela terceira fase preliminar. No jogo de ida, porém, o Ajax havia vencido por 3 a 1 na semana passada e, por isso, avançou mesmo assim. Nos play-offs, a equipe do técnico Míchel Sánchez vai enfrentar o suíço FC Sion.
Míchel decidiu, entre outras coisas, optar por substituir o ainda não totalmente em ritmo de jogo Marc ter Stegen no gol por Maarten Paes. Julian Brandt, por sua vez, fez sua estreia como titular. O ataque foi formado por Oliver Edvardsen, Marcos Leonardo e Maher Carrizo. Mika Godts, cobiçado pelo Paris Saint-Germain, começou no banco.
As duas equipes começaram a partida em ritmo lento, mas o Ajax foi se aproximando cada vez mais do gol de abertura com o passar do tempo. Primeiro, Carrizo viu seu chute sair ao lado; pouco depois, Anton Gaaei acertou o lado de fora da trave.
Após vinte minutos, saiu o 0 a 1. Depois de uma cobrança curta de escanteio, Julian Brandt cruzou a bola com força, mas seu cruzamento não foi tocado por ninguém e acabou entrando no gol.
Mas o Ajax não pôde aproveitar a vantagem por muito tempo. Um chute de longa distância desviado de Evan Caffrey foi demais para Maarten Paes: 1 a 1. Depois disso, Paes evitou que Rodrigo Freitas colocasse os irlandeses até mesmo em vantagem com uma cabeçada.
Perto do intervalo, o Ajax voltou a ter um pouco mais o controle do jogo. O goleiro Eddie Beach ainda respondeu a uma tentativa de Owen Wijndal, mas não teve chances em uma pancada violentíssima de Gaaei: 2 a 1.
No segundo tempo, o Ajax não convenceu de forma alguma. Deixou o jogo com o Shelbourne e, em alguns momentos, escapou por pouco. Também quando Milan Mbeng empurrou a bola para o gol na segunda trave: por impedimento, o gol foi anulado, após intervenção do VAR.
Perto do fim, saiu mesmo o 2 a 2. O reserva Sean Moore passou por Caio Henrique e soltou a bomba no canto longo para marcar o merecido empate. Esse também foi o placar final, o que permite ao Ajax respirar aliviado.
O Ajax enfrentará, portanto, o Sion nos play-offs, que serão disputados nas quintas-feiras 20 e 27 de agosto. O quarto colocado da última temporada do Campeonato Suíço eliminou o armênio FC Noah, com 4 a 3 no placar agregado. O Ajax joga primeiro fora de casa e, uma semana depois, em casa.