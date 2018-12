Quando abre e se encerra a janela de inverno no mercado europeu?

Da Premier League à Ligue 1, clubes das grandes ligas do Velho Continente vão se preparando para a busca de reforços para o restante da temporada

O mês de janeiro vai se aproximando e, com ele, os rumores vão se intensificando para a movimentação do mercado da bola, com os grandes clubes já pensando em reforços para buscarem seus objetivos na segunda metade da temporada 2018/19. Sem perder de vista, porém, das datas e horários da janela de transferências em seus respectivos países.

Embora o Milan já tenha confirmado a chegada de Lucas Paquetá, e o Barcelona tenha apresentado o zagueiro Jeison Murillo, tanto espanhóis quanto italianos terão de respeitar os períodos de registro para novos jogadores, o que varia de liga para liga. Mas você sabe quando são essas datas?

Confira abaixo!

Mercado de transferências: datas de abertura e encerramento das principais ligas

País Quando a janela se abre? Quando a janela se encerra? Alemanha 1º de janeiro de 2019 31 de janeiro de 2019, às 15h (de Brasília) Espanha 2 de janeiro de 2019 31 de janeiro de 2019, às 20h59 Itália 3 de janeiro de 2019 31 de janeiro de 2019, às 17h França 1º de janeiro de 2019 31 de janeiro de 2019, às 20h59 Inglaterra 1º de janeiro de 2019 31 de janeiro de 2019, às 21h Portugal 3 de janeiro de 2019 2 de fevereiro de 2019

Enquanto boa parte dos principais campeonatos impõem a data limite de 31 de janeiro para chegadas e saídas de jogadores, há uma pequena variação das datas de abertura, o que está relacionado às datas e dias úteis na virada do ano em cada país. Destaque para a Itália, onde a data final foi estendida do dia 19 para o fim do mês, como já acontecia na Premier League, França e cia.

Quem será que vai protagonizar a grande contratação do mercado de inverno? E quem irá brigar mais para segurar seus craques? Já não vemos a hora de descobrir!