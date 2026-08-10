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Mercado da bola fracassado e lesões acumuladas: técnico do Al-Ittihad explode contra a diretoria!

J. Wissing
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Alemanha
Arábia Saudita

O treinador alemão acende uma crise

Novos desdobramentos dentro do Al-Ittihad, da Arábia Saudita, revelaram o estado de irritação vivido pelo alemão Jens Wießing, treinador da equipe, por causa da forma como a diretoria lidou com suas necessidades durante a janela de transferências de verão, além das circunstâncias que cercaram a preparação para a nova temporada.

Segundo o jornalistaMohammed Al-Bukairy, a diretoria executiva do Al-Ittihad "decepcionou" o técnico alemão após fracassar em atender às suas exigências técnicas, especialmente em algumas posições que ele considerava necessitarem de reforço urgente antes do início das competições oficiais.

As fontes esclareceram que as principais exigências de Wießing consistiam na contratação de jogadores estrangeiros para a posição de volante, com o objetivo de aumentar a profundidade defensiva e conceder à equipe mais opções no meio-campo. No entanto, a diretoria limitou-se a contratar o senegalês Dion Lopy, apesar de o treinador ter algumas ressalvas quanto ao negócio.

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As reservas de Wießing não pararam no capítulo das contratações, já que as fontes indicaram que o técnico alemão também não estava satisfeito com a pré-temporada da equipe, especialmente diante do atraso na chegada de algumas contratações e da falta de um elenco completo com o qual desejava trabalhar durante o período de preparação.

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As lesões acumuladas também aumentaram a dificuldade da missão do treinador, que se viu diante de uma série de ausências que afetaram suas opções técnicas, em um momento em que precisava de estabilidade e de testar a formação titular antes do início da temporada.

Esses desdobramentos colocam a diretoria do Al-Ittihad diante de um teste difícil, sobretudo porque a equipe entra na temporada com grandes ambições, enquanto a comissão técnica considera que o atraso nas contratações, o aumento das lesões e o não atendimento de algumas exigências podem afetar a prontidão da equipe.

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