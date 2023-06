Diretoria prioriza nomes para o meio-campo, mas não descarta zagueiro e lateral

Depois de confirmar as contratações do goleiro Agustín Rossi e do atacante Luiz Araújo, o Flamengo segue no mercado da bola em busca de reforços. Conforme trouxe a GOAL, o time rubro-negro mira pelo menos mais dois jogadores para o restante da temporada.

Neste momento, o foco está voltado para o meio-campo. O Flamengo tem negociações em andamento por dois jogadores no setor: Allan, do Atlético-MG e Nicolas De La Cruz, do River Plate. Há confiança grande para sacramentar a contratação do segundo e um jogo de paciência para ter o primeiro.

O Flamengo, através dos representantes de De La Cruz, enviou a oferta ao River Plate. O clube tem acordo encaminhado com o jogador e espera uma resposta do time argentino. O time de Demichelis, no entanto, está focado no confronto contra o Fluminense, pela Copa Libertadores, e só deve dar um retorno após a partida.

Quando renovou o contrato com De La Cruz, no final de 2022, a diretoria do River Plate prometeu ao jogador uma venda. O estafe do atleta gostou dos valores oferecidos pelo Flamengo e atua como interlocutor do Rubro-Negro para que haja negócio.

Segundo soube a GOAL, antes irredutível, o River Plate já admite que pode negociar o uruguaio. A expectativa é de receber no mínimo 8 milhões de dólares limpos, com o Flamengo pagando os 25% de impostos que são necessários neste tipo de transação na Argentina, pelos 50% dos direitos econômicos do jogador.

Com Allan a situação é um pouco mais complicada. O Atlético-MG faz jogo duro e pede 10 milhões de euros para negociar o volante. Além disso, o Galo não tem pressa porque entende que podem surgir outras equipes interessadas do futebol do volante, especialmente no exterior.

O Flamengo já acenou com duas possibilidades aos mineiros. Com 7 milhões de euros em dinheiro vivo, deixando o Atlético-MG com uma porcentagem de venda futuro, o que foi descartado pelos atleticanos. O Rubro-Negro também chegou oferecer os mesmos valores mais algum atleta em troca, o que também não agradou. Allan é um desejo antigo da diretoria e também do técnico Jorge Sampaoli.

Além dos dois jogadores, Sampaoli acredita que o Flamengo precisa de mais um lateral-esquerdo e mais um zagueiro. Segundo soube a GOAL, a diretoria trata o tema com cautela e espera resolver primeiro a situação dos meio-campistas, há o entendimento de que esta é a prioridade nesta janela de transferências e o que não der para contratar agora, pode ficar para janeiro.