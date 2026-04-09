Mentira ou verdade? A Comissão de Árbitros resolve a polêmica em torno das alegações de Tony e Weissle

A Comissão de Árbitros da Federação Saudita de Futebol pôs fim à polêmica em torno da crise envolvendo o inglês Ivan Tony e seu técnico alemão Matthias Jaissle com o árbitro da partida entre Al-Ahli e Al-Faiha, que terminou empatada em 1 a 1, no âmbito do Campeonato Profissional Roshen.

A polêmica se intensificou depois que o árbitro da partida entre Al-Ahli Jeddah e Al-Fayha se recusou a marcar dois pênaltis a favor do “Al-Raqi”, um deles nos momentos finais da partida, apesar de ter consultado o VAR para revisar a jogada controversa.

O árbitro provocou reações de Tony e Yaisle com declarações contundentes após a partida, nas quais a dupla afirmou que “o quarto árbitro pediu aos jogadores do Al-Ahli que esquecessem o campeonato e se concentrassem na Ásia”.

Leia os detalhes... Tony: Os critérios mudaram nas fases decisivas... e o árbitro nos pediu para nos concentrarmos na Ásia!

Leia os detalhes... Yaisle: A partida foi roubada do Al-Ahli... e o árbitro nos pediu para esquecermos o campeonato!

De acordo com o que foi publicado pelo jornal saudita “Al-Riyadiah”, a Comissão de Árbitros da Federação Saudita de Futebol analisou as gravações de áudio entre o árbitro e os jogadores e não encontrou nenhuma das conversas mencionadas por Tony ou Yaisle.

E esclareceu que “a Comissão de Árbitros não encontrou nada que incriminasse Abdulrahman Al-Sultan, o quarto árbitro, e tudo o que foi mencionado pelo técnico e pelo jogador não tem qualquer fundamento”.

O Al-Ahli perdeu dois pontos após o empate com o Al-Fayha, chegando a 66 pontos na terceira posição, afastando-se ainda mais da disputa pelo título, já que está dois pontos atrás do Al-Hilal e quatro atrás do Al-Nassr.