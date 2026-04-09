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Al Ain v Al-Ahli - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport
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Mentira ou verdade? A Comissão de Árbitros resolve a polêmica em torno das alegações de Tony e Weissle

Al-Fayha x Al-Ahli
Al-Fayha
Al-Ahli
Campeonato Saudita
I. Toney
M. Jaissle
Arábia Saudita
England
Alemanha

O que aconteceu entre o árbitro e os jogadores do Al-Ahly?

A Comissão de Árbitros da Federação Saudita de Futebol pôs fim à polêmica em torno da crise envolvendo o inglês Ivan Tony e seu técnico alemão Matthias Jaissle com o árbitro da partida entre Al-Ahli e Al-Faiha, que terminou empatada em 1 a 1, no âmbito do Campeonato Profissional Roshen.

A polêmica se intensificou depois que o árbitro da partida entre Al-Ahli Jeddah e Al-Fayha se recusou a marcar dois pênaltis a favor do “Al-Raqi”, um deles nos momentos finais da partida, apesar de ter consultado o VAR para revisar a jogada controversa.

O árbitro provocou reações de Tony e Yaisle com declarações contundentes após a partida, nas quais a dupla afirmou que “o quarto árbitro pediu aos jogadores do Al-Ahli que esquecessem o campeonato e se concentrassem na Ásia”.

Leia os detalhes... Tony: Os critérios mudaram nas fases decisivas... e o árbitro nos pediu para nos concentrarmos na Ásia!
Leia os detalhes... Yaisle: A partida foi roubada do Al-Ahli... e o árbitro nos pediu para esquecermos o campeonato!

De acordo com o que foi publicado pelo jornal saudita “Al-Riyadiah”, a Comissão de Árbitros da Federação Saudita de Futebol analisou as gravações de áudio entre o árbitro e os jogadores e não encontrou nenhuma das conversas mencionadas por Tony ou Yaisle.

Campeonato Saudita
Al Hazem crest
Al Hazem
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ALF
Campeonato Saudita
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AHL
Al Fateh crest
Al Fateh
ALF

E esclareceu que “a Comissão de Árbitros não encontrou nada que incriminasse Abdulrahman Al-Sultan, o quarto árbitro, e tudo o que foi mencionado pelo técnico e pelo jogador não tem qualquer fundamento”.

O Al-Ahli perdeu dois pontos após o empate com o Al-Fayha, chegando a 66 pontos na terceira posição, afastando-se ainda mais da disputa pelo título, já que está dois pontos atrás do Al-Hilal e quatro atrás do Al-Nassr.

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