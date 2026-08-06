A raiva de Juan Pezzella, astro do Zamalek do Egito, explodiu por conta do não cumprimento de uma promessa por parte dos dirigentes do clube, após ele receber uma proposta gigantesca durante a atual janela de transferências de verão.

Pezzella, cujo contrato se estende até o verão de 2029, escreveu em sua conta no Instagram: "Falo diretamente à torcida do Zamalek, de uma forma que vem do coração, para que vocês saibam exatamente o que está acontecendo".

E prosseguiu: "Cheguei ao Zamalek na segunda metade de 2025 e, desde então, nasceu entre mim e vocês uma relação de sintonia, um sentimento que eu não experimentava com nenhuma torcida desde a minha saída do Vasco, o clube que me formou como jogador".

Ele destacou: "A jornada não foi fácil. Aconteceram muitas coisas que não vou revelar, pelo menos por enquanto, porque não quero constranger o clube nem as pessoas que trabalham nele, mas graças a vocês eu me mantive firme, e cheguei até a recusar propostas importantes no fim do ano passado".

Pezzella acrescentou: "Eu nem queria ouvir as propostas. Sabia que não podia deixar o clube naquele momento e abandonar vocês. Precisava concluir a minha missão, que era ajudar o clube a conquistar o título do Campeonato, e conseguimos isso, juntos. E não me arrependo nem por um segundo da decisão de ficar com vocês".

Ele apontou: "Depois disso, o clube prometeu, a mim e ao meu pai, mais de uma vez, que iria me vender, e chegou de fato a definir o valor do negócio. Não acho apropriado revelar aquele montante, mas teria sido a maior venda da história do clube".

O jogador brasileiro esclareceu: "Aquela proposta chegou, mas o clube não cumpre a promessa que me fez. E, mais uma vez, não respeita o que foi acordado comigo, como aconteceu em outras situações às quais já me referi anteriormente, e sobre cujos detalhes não vou falar agora".

E complementou: "Mas desta vez eu não vou aceitar que não cumpram a palavra. E isso não é apenas por conta dos meus objetivos profissionais, mas também porque o Zamalek precisa do dinheiro proveniente desse negócio para arrumar a sua situação financeira, e para garantir que os jogadores profissionais que permanecerem no clube não passem pelas mesmas dificuldades pelas quais eu passei".

Ele concluiu: "Vocês precisavam ouvir este esclarecimento diretamente de mim, porque eles me retratam como o culpado nesta história. E tudo o que posso dizer é que a minha consciência está tranquila, porque fiz tudo da maneira certa, do início ao fim".