O Arsenal entrou em uma fase delicada de sua movimentação de verão, depois que seus planos de reforçar o setor ofensivo esbarraram em uma situação decisiva que ameaça complicar sua estratégia antes do fechamento da janela de transferências.

As atenções do clube londrino se voltam para Victor Osimhen, atacante do Galatasaray, diante da persistente dificuldade em contratar Julián Álvarez, cuja saída o Atlético de Madrid condicionou ao pagamento de 150 milhões de libras esterlinas.

Apesar do interesse do Arsenal no atacante nigeriano, o Galatasaray informou ao clube inglês que Osimhen não deixará a equipe antes do fim da janela de transferências de verão.

Dursun Özbek, presidente do Galatasaray, insiste na permanência do jogador, depois que o clube recusou uma proposta de 130 milhões de euros, o equivalente a cerca de 111 milhões de libras esterlinas, do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

O site 343 Digital citou Özbek, que teria dito a pessoas próximas: "Não vou aceitar nenhum negócio que prejudique o Galatasaray ou que não atenda aos interesses do clube. Não importa a compensação financeira, não vou vender Osimhen".

Osimhen chegou ao Galatasaray vindo do Napoli por 75 milhões de euros e marcou 59 gols em 74 partidas com o clube turco, contribuindo para as conquistas do título do campeonato nas duas últimas temporadas.

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O Arsenal responde e Osimhen

Apesar da posição da diretoria do Galatasaray, o jornal turco "Sözcü" noticiou que o Arsenal e Mikel Arteta seguem determinados a contratar Osimhen, considerando-o uma opção menos complicada do que a negociação por Álvarez, segundo informações divulgadas pelo site Metro.

Osimhen não fechou as portas para uma saída, tendo declarado após a primeira partida do Galatasaray no campeonato nesta temporada: "Os rumores existem sempre durante os períodos de transferências. Vou me concentrar no meu trabalho e, depois disso, veremos o que vai acontecer".

O interesse do Arsenal em Osimhen surge após uma temporada oscilante do atacante sueco Viktor Gyökeres, que se juntou ao clube por 64 milhões de libras esterlinas no verão passado.

John Obi Mikel, ex-astro da Nigéria, havia aconselhado seu compatriota Osimhen a se transferir para um clube que dispute a Liga dos Campeões, considerando que o Arsenal poderia ser o destino ideal para ele, diante de seu desejo de disputar a competição europeia e provar suas capacidades em uma das grandes ligas.

A movimentação do Arsenal coincidiu com a dificuldade do Galatasaray em convencer Gabriel Martinelli, o jogador com mais tempo de permanência no elenco do Arsenal, a se transferir para o campeonato turco.

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