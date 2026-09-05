O FC Twente fechou as portas para a saída de seu jovem zagueiro Rood Nistad, um dos talentos em ascensão mais promissores do futebol holandês, depois de o treinador da equipe, Erik ten Hag, confirmar que o jogador não pediu para deixar o clube, apesar do forte interesse por parte do Barcelona e de vários grandes clubes europeus durante a última janela de transferências de verão.

O Barcelona vinha acompanhando Nistad de perto, depois que o jovem zagueiro chamou atenção com suas atuações pelo Twente. No entanto, o clube holandês fez questão de mantê-lo em seu elenco, considerando que o jogador de 18 anos ainda precisa dar continuidade ao seu processo de desenvolvimento com o time principal antes de pensar em um novo passo em sua carreira.

Ten Hag afirmou, em declarações divulgadas pelo canal "RTV Oost", que o interesse de grandes clubes por Nistad é algo conhecido dentro do clube, mas destacou, ao mesmo tempo, que o zagueiro não demonstrou qualquer desejo de sair durante o verão.

Disse o treinador do Twente: "Há um grande interesse por Rood de clubes muito grandes, e isso não é segredo", antes de esclarecer a posição do jogador em relação ao seu futuro, acrescentando: "Ele quer ficar aqui. Não renovamos o contrato dele por acaso. Ele quer seguir seu caminho aqui, pelo menos durante esta temporada, para ter sucesso conosco, e depois veremos o que acontece".

A postura de Ten Hag reflete o empenho do Twente em manter o jovem zagueiro, especialmente porque o clube já tomou uma medida importante para proteger seu futuro, ao conseguir estender o contrato de Nistad em junho passado até 2029, numa tentativa de preservar um dos talentos mais destacados que saíram de sua academia e de não permitir sua saída com facilidade diante das tentações dos grandes clubes.

Durante a janela de transferências de verão, o nome de Nistad foi associado de forma clara ao Barcelona, que demonstrou interesse sério em contar com os serviços do zagueiro holandês, chegando o clube catalão a apresentar uma proposta próxima de 8 milhões de euros para fechar o negócio.

Mas o Twente não aceitou a proposta, em razão de sua insistência em obter uma compensação financeira maior, além de a posição do clube não ter mudado desde o início das negociações, já que Ten Hag foi claro ao rejeitar a ideia de abrir mão do jogador durante o verão, especialmente diante do desejo de conceder a ele uma oportunidade maior com o time principal.