Mensagem emocionante de Ferran Torres na despedida do Barcelona

O espanhol Ferran Torres encerrou sua trajetória no Barcelona, após quatro temporadas e meia com a camisa do clube catalão, antes de se transferir para o Paris Saint-Germain em uma negociação que atingiu o valor de 50 milhões de euros, tornando-se assim o quinto jogador mais caro da história do Barcelona em termos de valor de vendas.

Por meio de suas contas nas redes sociais, Torres enviou uma emocionante mensagem de despedida aos torcedores do Barcelona, na qual expressou sua gratidão pelo período que passou no clube, ressaltando que vestir a camisa do time e defender suas cores foi uma grande honra para ele, e que sua experiência no Camp Nou contribuiu para seu desenvolvimento tanto no âmbito esportivo quanto no pessoal.

Torres chegou ao Barcelona em janeiro de 2022, vindo do Manchester City, e ao longo de quatro temporadas e meia tornou-se uma das peças do time, antes de decidir encarar um novo desafio com o Paris Saint-Germain, que fechou a negociação por 50 milhões de euros.

O atacante espanhol disse que os anos que passou no Barcelona fizeram dele um jogador e uma pessoa melhor, apontando que chegou ao clube com a ambição de dar o máximo de si e ajudar o time a recuperar o lugar que merece, ressaltando que o Barcelona permaneceu para ele como um lar durante todo o período em que esteve no time.

Torres também fez questão de mencionar as relações que construiu dentro do clube, afirmando que sai deixando para trás amigos dentro e fora de campo, além de pessoas que tiveram um papel em seu desenvolvimento e no de seus companheiros, encerrando uma etapa que descreveu como repleta de memórias e conquistas.

Ao longo de sua trajetória no Barcelona, Torres conquistou três títulos do Campeonato Espanhol, além de dois títulos da Copa do Rei e três títulos da Supercopa da Espanha, e também ultrapassou a marca de 200 partidas com a camisa do clube, nas quais marcou 65 gols e deu 23 assistências.