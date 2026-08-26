Mensagem de agradecimento e gratidão: Bouaddi se despede do Lille com palavras emocionantes

O marroquino Ayoub Bouaddi, recém-transferido para o Manchester City, despediu-se do seu antigo clube, o Lille, com uma mensagem emocionante, na qual expressou um profundo sentimento de gratidão ao clube francês.

O Manchester City anunciou, nesta quarta-feira, através do seu site oficial, a contratação de Ayoub Bouaddi, vindo das fileiras do Lille, com um contrato de 5 anos, permanecendo assim na equipe inglesa até 2031.

Diversos relatos da imprensa indicaram que a transferência de Bouaddi custou 100 milhões de euros aos cofres do clube inglês.

Após o anúncio oficial de sua transferência, Bouaddi enviou uma longa mensagem de despedida aos torcedores do Lille através de sua conta oficial no "X", dizendo: "Queridos torcedores do Lille, nunca é fácil me despedir de vocês. O Lille é o lugar onde eu cresci, onde aprendi e onde vivi minhas primeiras emoções no mais alto nível. Da academia de base às minhas primeiras sessões de treino com a equipe principal, dos meus primeiros minutos vestindo esta camisa às grandes noites europeias, cada passo permanecerá gravado na minha memória".

E acrescentou, conforme divulgado pela rede "Foot Mercato": "Gostaria de agradecer a todos que contribuíram para esta aventura: os treinadores que me deram a minha oportunidade, os membros das comissões técnica e administrativa, o corpo médico, a diretoria e, de forma mais ampla, todos os funcionários do clube. Cada um deles, à sua maneira, contribui diariamente para o sucesso do clube e teve um papel importante na minha trajetória".

E prosseguiu: "Obrigado também a todos os meus companheiros de equipe. Aprendi muito com vocês. Alguns de vocês estavam presentes quando eu descobria o mundo do profissionalismo e me ajudaram a encontrar o meu lugar".

E continuou: "Vou guardar com carinho todos esses momentos que passamos juntos no vestiário, nos treinos e nos jogos fora de casa, tanto nas vitórias quanto nos momentos difíceis. E, por fim, obrigado a vocês, torcedores. O apoio de vocês significou muito para mim, e representar essas cores diante de vocês foi motivo de grande orgulho".

E concluiu: "Hoje, deixo o Lille sentindo uma profunda gratidão. Seja qual for a camisa que eu venha a vestir mais adiante, o Lille sempre fará parte de mim, e guardarei este clube no meu coração. Obrigado por tudo".

Vocês podem discutir os assuntos e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora



