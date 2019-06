Menos um aliado de Neymar no PSG: Maxwell está de saída

Ex-lateral-esquerdo e hoje diretor de futebol do clube francês quer voltar ao Brasil para resolver 'problemas particulares'

Depois de Dani Alves, que não renovou contrato, Maxwell é mais um forte aliado de Neymar que caminha para deixar o . A Goal apurou que o diretor de futebol do clube francês já comunicou a pessoas próximas que está perto de voltar para o .

"Problemas particulares" são colocados como os principais motivos para o ex-lateral-esquerdo brasileiro de 37 anos preparar a saída da nos próximos dias. Recentemente, recorde-se, foi acusado de agressão pela ex-mulher, com quem tem quatro filhos.

Outro fator que tem ligação com a despedida de Maxwell é a recente chegada do compatriota Leonardo, que retornou ao PSG para assumir o cargo de Antero Henrique como homem-forte do futebol do PSG. Ele e o português tinham uma relação muito próxima.

Nos bastidores, o ex-lateral de , , , e PSG, vale destacar, é um dos profissionais com quem Neymar nutre maior afinidade desde que chegou ao futebol francês. O dirigente já foi convidado para diversos eventos na casa do atacante, tendo comparecido em alguns deles.

A iminente saída de Maxwell coincidentemente surge no mesmo momento em que um possível retorno de Neymar para o Barcelona tem sido uma das principais notícias do mercado da bola nas últimas semanas.