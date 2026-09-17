Memphis vive momento dramático nos acréscimos na Copa Libertadores

Memphis Depay foi o vilão do Corinthians na madrugada de quarta para quinta-feira. O atacante desperdiçou um pênalti contra o Estudiantes já bem nos acréscimos, e o clube brasileiro acabou eliminado nas quartas de final da Copa Libertadores.

O Corinthians ficou no empate por 1 a 1 no primeiro encontro com o Estudiantes. Memphis se envolveu nessa partida porque, depois do 0 a 1 para o Corinthians, mostrou o dedo do meio para torcedores do time da casa.

No jogo de volta, Alexis Castro marcou o 0 a 1 do Estudiantes pouco antes do fim. Aos 101 minutos, foi marcada uma mão na bola, e Memphis teve a chance de bater o pênalti. No entanto, ele chutou por cima do gol.

Já não houve mais tempo para o empate, e o Corinthians está fora da Copa Libertadores. Os jogadores do Estudiantes festejaram após o apito final, já que garantiram a vaga na semifinal.

O Corinthians vive agora uma péssima sequência. Nos últimos seis jogos, não venceu nenhuma vez. A última vitória do clube foi em 9 de agosto.

O Corinthians, no meio da tabela, terá nova chance no domingo. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe fará em casa uma partida contra o Fluminense, que está na parte de cima da tabela.