Memphis está furioso e exige quantia realmente exorbitante do Corinthians

Memphis Depay vai apresentar uma megacobrança contra o Corinthians, segundo informou a ESPN no programa Tekengeld. O atacante exige trinta milhões de euros de seu ex-clube.

Na noite de terça-feira (horário da Holanda), o Corinthians divulgou a notícia de que o contrato de Memphis, que estava chegando ao fim, não será renovado. "Esta decisão foi tomada única e exclusivamente com foco na saúde financeira da nossa instituição, que exige rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis", informou o Corinthians.

"Queremos expressar nossa profunda gratidão ao jogador Memphis Depay e a toda a sua equipe, que desde o início das negociações buscaram o melhor acordo possível. A diretoria também reconhece e valoriza os esforços incessantes de todos os departamentos, que trabalharam para tornar possível a permanência do jogador."

"Diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que assumir um novo vínculo dessa magnitude neste momento não seria compatível com o equilíbrio financeiro que devemos manter para garantir a sustentabilidade do clube", afirmou o Corinthians.

Memphis ficou furioso com o comunicado, porque já havia chegado a um acordo verbal sobre uma renovação contratual. "Estou muito decepcionado que o Corinthians tenha decidido não cumprir o acordo de renovar meu contrato por mais dois anos", escreveu Memphis. "Essa renovação foi expressamente acordada tanto com o presidente quanto com os departamentos esportivo, jurídico e financeiro. Algumas pessoas, no entanto, decidiram quebrar esse acordo...

"Eu não quis esta situação e sempre respeitei o clube durante todo o processo, mas agora sou obrigado a reagir com firmeza para proteger meus interesses. Nos próximos dias, falarei publicamente, mas tenham certeza de que não deixarei esse comportamento inaceitável impune", afirmou Memphis.

A ESPN sabe o que Memphis quer dizer com essas ameaças. “Memphis pretende apresentar uma cobrança gigantesca contra o Corinthians. Estamos falando de trinta milhões de euros”, informou o jornalista Daniël Man durante o programa.

“Trata-se de pagamentos em atraso do contrato anterior, mas também de salário e luvas do novo contrato.” Leo Oldenburger acredita que Memphis tem chance de vencer o caso. “Se houve um acordo verbal, então ele também é vinculante.”