No Brasil, há muita repercussão em torno do pênalti perdido por Memphis Depay. O ídolo do clube Neto detonou o atacante holandês na Radio Craque, e os torcedores também se manifestaram em massa.

Na madrugada de quarta para quinta-feira, Memphis foi o vilão do Corinthians. O atacante desperdiçou um pênalti contra o Estudiantes, já bem nos acréscimos, com o placar em 0 a 1, e a equipe brasileira acabou eliminada nas quartas de final da Copa Libertadores.

Após a partida, Memphis pediu desculpas de joelhos aos torcedores do seu clube, mas não adiantou. O artilheiro da seleção holandesa foi vaiado em massa pelos torcedores.

O ex-jogador José Ferreira Neto, que disputou 95 partidas pelo clube, também estava farto de Memphis. "O que Memphis cobrou do time do Corinthians? Da comissão técnica? Dinheiro que vocês deviam a ele. Foi o pênalti mais horroroso da história do Corinthians", começou.

"Eu sou apenas um homem, um ídolo do Corinthians, sou um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Não quero crucificar ninguém num momento como esse. Mas Memphis acha que é mais importante que o Corinthians, que ele é o cara. E vocês, torcedores que o admiram, as Memphis girls, agora estão protegendo ele", continuou.

"Não se trata apenas de perder o pênalti, é muito mais do que isso. O Corinthians é maior do que todos, maior do que Rivellino, maior do que Marcelinho, maior do que Sócrates, maior do que Biro Biro, maior do que eu... Esse cara chegou e vocês todos acharam que ele é dono do Corinthians, vocês da internet que o admiram e nos criticam porque falamos a verdade. É impressionante: 21 jogos e um gol. O ano acabou para o Corinthians por causa de Memphis", concluiu o ex-meio-campista, furioso.

Os torcedores também estavam bastante revoltados com o atacante após a partida. Além de ter sido vaiado, pichações foram vistas em prédios ao redor do estádio dizendo que o ex-jogador, entre outros, de PSV e Manchester United deve sair do clube, escreve a edição brasileira da ESPN.