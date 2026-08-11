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Siep Engelen

Traduzido por

Memphis Depay deixa o Corinthians com efeito imediato

Mercado da bola
Corinthians
Países Baixos
M. Depay

Memphis Depay e Corinthians vão se separar com efeito imediato, informou o clube brasileiro. Antes, ainda parecia que o maior artilheiro da história da seleção da Holanda renovaria seu contrato, que estava perto do fim, mas isso não vai acontecer.

“O Corinthians decidiu não renovar o contrato do jogador Memphis Depay”, diz o comunicado oficial do clube. “Essa decisão foi tomada única e exclusivamente com foco na saúde financeira da nossa instituição, que exige rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis.”

Portanto, o motivo da saída parece ter sido principalmente financeiro. Nos últimos tempos, Memphis já havia se desentendido com seu empregador em mais de uma ocasião, por causa de pagamentos em atraso. Ainda assim, ele pretendia renovar seu contrato, desde que suas exigências rigorosas fossem atendidas. O Corinthians agora decidiu não aceitar isso.

“Queremos expressar nossa profunda gratidão ao jogador Memphis Depay e a toda a sua equipe, que desde o início das negociações buscaram o melhor acordo possível”, diz o texto.

“A diretoria também reconhece e valoriza os esforços incansáveis de todos os departamentos, que trabalharam para tornar possível a permanência do jogador. Diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que firmar um novo vínculo dessa magnitude neste momento não seria compatível com o equilíbrio financeiro que devemos manter para garantir a sustentabilidade do clube.”

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Para mais esclarecimentos, o Corinthians organizará uma coletiva de imprensa nos próximos dias, com a presença do presidente Osmar Stabile. Não se sabe onde Memphis dará sequência à carreira.

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