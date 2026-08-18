Memphis Depay chega a acordo e assina contrato até meados de 2028

Memphis Depay vai permanecer no Corinthians, como confirmou o presidente Osmar Stabile. O atacante da seleção da Holanda assinou contrato até meados de 2028. Na segunda-feira, já havia ficado claro que Memphis estava perto de um acordo com o clube.

Na semana passada, a renovação de Memphis com o Corinthians parecia certa, até que o presidente Stabile puxou o freio na negociação no último momento. Segundo fontes próximas à diretoria, o argumento do clube para cancelar a renovação foi que isso representaria um tratamento desigual em relação aos outros jogadores do elenco.

Memphis reagiu publicamente com muita indignação à situação e afirmou que não deixaria isso passar. Um dia depois, a ESPN informou que Memphis cobra 30 milhões de euros do clube brasileiro.

Agora, as duas partes finalmente chegaram a um acordo e o negócio foi fechado. Isso aconteceu principalmente porque Memphis se mostrou disposto a ceder bastante.

O UOL escreveu na segunda-feira, em primeiro lugar, que o Corinthians ainda deve a Memphis um valor de 7 milhões de euros. O atacante está disposto a abrir mão dos juros que o clube teria de pagar sobre esse montante.

Além disso, Memphis abriria mão da cláusula que obrigava o Corinthians a arrecadar 2,5 milhões de euros por meio de contratos comerciais relacionados a campanhas publicitárias e à venda de produtos licenciados.

A maior concessão de Memphis foi em seu salário. Antes, o ex-jogador de PSV e Manchester United, entre outros, havia acertado com o clube um salário de 9 milhões de euros por ano, mas agora sua equipe fez uma contraproposta de 7 milhões por ano.

Segundo fontes próximas ao clube, a intenção de Stabile sempre foi negociar um novo acordo. “Está tudo bem. Trabalhamos duro neste acordo. O valor vai cair. Isso é o melhor para o Corinthians”, disse Stabile.