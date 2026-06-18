O meio-campista Nicolas Verkooijen chegou a um acordo pessoal com o SV Darmstadt 98, segundo informa o jornalista Rik Elfrink, do Eindhovens Dagblad. O belga de 19 anos já havia anunciado, em abril, sua saída do PSV.

O quinto colocado da 2. Bundesliga superou, entre outros, o Sturm Graz. Verkooijen ainda treinou individualmente no PSV na semana passada e poderia ter ficado, mas recusou definitivamente a oferta do clube de Eindhoven.

Com isso, o PSV não receberá nenhum centavo pela saída de Verkooijen, que, segundo o Transfermarkt, vale pelo menos 600.000 euros.

Verkooijen acabou jogando 93 minutos na equipe principal do PSV, distribuídos por cinco partidas oficiais sob o comando de Peter Bosz.

Segundo Elfrink, Verkooijen também poderia ter assinado contrato com outros clubes da segunda divisão da Alemanha. Além disso, havia interesse da Eredivisie.

Na última temporada, Verkooijen foi um dos principais jogadores do Jong PSV. No total, ele disputou 45 partidas oficiais pela equipe de base de Eindhoven, nas quais marcou nove gols e deu duas assistências.

Segundo Florian Plettenberg, Verkooijen passará por exames médicos na próxima semana. Em seguida, ele assinará contrato de vários anos com o Darmstadt.