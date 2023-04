Para que serve a meia-lua na grande área de um campo de futebol?

Entenda o motivo da meia-lua existir no esporte mais popular do mundo

A meia-lua é formada traçando um círculo que tem como centro a marca de pênalti e com 9,15 m de raio (10 jardas). Aí percebe-se qual o único motivo dela existir. Ela nada mais é que uma limitadora da distância que os atletas devem ficar na cobrança de uma penalidade máxima. Como os atletas também não podem permanecer dentro da grande área, o que vimos no campo é o que resta do círculo de 9,15 metros.

Um macete que os árbitros também usam é usar esta referência para a cobrança de faltas. Caso uma falta ocorra bem no centro do campo, na linha da meia-lua, necessariamente a barreira tem que ficar na marca do pênalti.

Segundo as regras oficiais, se algum jogador invadir a meia-lua durante a batida de pênalti, o árbitro tem que mandar repetir a cobrança, independentemente do resultado do chute.