Médicos do Palmeiras consideram cirurgia no joelho de Willian um sucesso

Jogador sofreu duas lesões em ligamentos distintos e a tendência é que ele retorne apenas no meio da temporada 2019

Afastado dos gramados desde que se lesionou no joelho direito, durante jogo contra o Vasco, no mês de novembro, o atacante do Palmeiras, Willian passou por uma cirurgia nesta sexta-feira (21) que foi considerada um sucesso pelos médicos.



O atleta sofreu duas lesões na mesma jogada e precisou de tratamentos específicos para cada uma delas. Há três semanas Willian passa por cuidados para a cicatrização do ligamento colateral medial e agora sofreu a intervenção cirúrgica no ligamento cruzado, que fo totalmente reconstruído.





(Foto: Cesar Greco/Ag. Palmeiras/Divulgação)

A previsão inicial do Departamento Médico é que o atleta fique afastado de seis a nove meses e a expectativa é que ele não seja aproveitado no campeonato estadual, retornando apenas no meio da temporada 2019, já no Brasileirão.



Neste ano, Willian atuou em 68 jogos, quando marcou 17 gols e foi um dos jogadores mais utilizados do elenco campeão brasileiro na temporada. Aos 32 anos o jogador tem vínculo com o Verdão até o final de 2021.